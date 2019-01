Oito supostos jihadistas estrangeiros do grupo Estado Islâmico (EI), incluindo um americano de 16 anos e um alemão, foram capturados pela principal milícia curda na Síria, as Unidades de Proteção Popular (YPG), anunciou a fonte em seu site nesta quarta-feira.

"Oito terroristas do Daesh foram capturados nas operações lançadas por nossas forças especiais em 6 e 7 de janeiro", informaram as YPG em um comunicado, usando a sigla do Estado Islâmico em árabe.

"Entre eles, estão um americano, Sulay Noah Su, 16 anos, e o alemão Lucas Glass, 31", segundo a mesma fonte.

* AFP