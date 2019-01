O governo populista italiano manifestou, nesta segunda-feira (7), seu enfático apoio aos "coletes amarelos" na França, com um de seus principais ministros pedindo-lhes, inclusive, que "não esmoreçam" em sua luta.

"Coletes amarelos, não esmoreçam!", escreveu o vice-primeiro-ministro Luigi Di Maio, líder do Movimento Cinco Estrelas (M5S), no blogo do partido.

"Eu apoio os cidadãos honestos que protestam contra um presidente que governa contra seu povo", declarou, por sua vez, o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, líder da Liga (de extrema direita).

Salvini disse, porém, condenar com "total firmeza" a violência das últimas manifestações.

