O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, disse que o governo pretende rever todos os incentivos tributários concedidos, para eliminar os que não fazem sentido. "Se benefícios gerados forem superiores aos custos, vamos manter (incentivo)", afirmou na segunda, 7.

O total de benefícios tributários é estimado em R$ 306,4 bilhões no Orçamento de 2019, o equivalente a 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB). Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro ainda sancionou a prorrogação de benefícios fiscais para empresas das áreas da Sudam (Amazônia) e Sudene (Nordeste), contrariando recomendação de veto da equipe econômica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.