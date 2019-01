Os serviços de segurança do Hamas detiveram dezenas de palestinos acusados de colaborar com Israel, desde a fracassada operação militar israelense na Faixa de Gaza, em novembro, informou nesta terça-feira o movimento palestino.

A incursão clandestina realizada por uma unidade das forças especiais israelenses em 11 de novembro de 2018 foi apresentada como uma operação de inteligência na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, mas os militares foram avistados e o combate matou um oficial israelense e sete palestinos.

"Os serviços de segurança conseguiram capturar 45 colaboradores após o incidente em novembro, que estão sendo interrogados", disse o porta-voz do ministério do Interior do Hamas, Iyad al-Bozum.

"É uma mensagem para Israel e seus agentes; os serviços de segurança (do Hamas) são capazes de fazer fracassar as atividades dos colaboradores do ocupante".

Após a operação fracassada, o Hamas publicou imagens do que seriam oito membros das forças especiais israelenses e de um micro-ônibus e um caminhão utilizados por estas forças.

As autoridades israelenses emitiram imediatamente uma advertência aos meios de comunicação e ao público para não publicar tais fotos.

A operação israelense na Faixa de Gaza desatou um ciclo de hostilidades que levou ao confronto mais grave entre o Exército hebreu e os grupos armados palestinos desde a guerra de 2014. Um cessar-fogo foi obtido em 13 de novembro.

Em dezembro, um tribunal militar de Gaza condenou cinco homens e uma mulher à forca por "colaboração" com Israel, mas os casos não têm relação direta com o ataque de 11 de novembro.

