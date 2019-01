O movimento Hamas, que controla a Faixa de Gaza, anunciou ter sido informado pelo Egito de que, nesta terça-feira (8), o posto fronteiriço de Rafah só estará aberto para entrada no enclave, mas não para saída.

O texto não deixa claro se essas medidas continuarão em vigor depois de terça-feira. A cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, é a única passagem entre o território palestino e o exterior que não é controlada por Israel.

Após anos quase totalmente fechado, o Egito autorizou nos últimos meses a abertura regular do posto fronteiriço de Rafah - que oferece um alívio para os 2 milhões de habitantes de Gaza que lutam contra a pobreza, o desemprego, a escassez e o confinamento.

Esta abertura é considerada um importante meio de aliviar as tensões em Gaza, que se aproximou de uma nova guerra com Israel em 2018.

Contudo, isso foi questionado desde que funcionários da Autoridade Palestina, do presidente Mahmud Abbas, se retiraram, no domingo, do posto fronteiriço. O Hamas retomou, nesta segunda, o controle do posto para não deixá-lo vazio, segundo um representante do movimento.

Segundo a Autoridade Palestina, "esta decisão foi tomada depois dos recentes acontecimentos e práticas brutais dignas de quadrilhas", declarou sua agência oficial, Wafa.

"Desde que tomamos o controle da passagem de Rafah, o Hamas esteve obstruindo o trabalho de nossa equipe", acrescentou a agência.

O Hamas "convocou, prendeu e maltratou nossos funcionários", disse Wafa. "Chegamos à conclusão de que a presença deles era inútil".

A Autoridade Palestina tomou o controle de Rafah em novembro de 2017.

"O Egito tinha condicionado a abertura de Rafah", o único ponto de passagem da Faixa de Gaza para o exterior com exceção de dois terminais a Israel, "a que estivesse a cargo da Autoridade Palestina", lembrou a agência.

A decisão da Autoridade Palestina em relação a Rafah "representa um novo passo do (presidente) Mahmud Abbas para separar a Cisjordânia ocupada da Faixa de Gaza", disse um porta-voz do Hamas.

No fim de 2018, um porta-voz do Fatah, o partido do presidente Abbas, acusou o movimento islamita Hamas de prisões maciças de seus membros na Faixa de Gaza.

O Hamas desmentiu estas acusações.

* AFP