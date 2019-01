Um homem feriu 20 crianças nesta terça-feira, três delas gravemente, em uma escola em Pequim, e foi preso em seguida, informaram as autoridades locais.

O estado das três crianças gravemente feridas é estável e suas vidas não estão em perigo, acrescentaram as autoridades do bairro de Xicheng, no oeste da capital chinesa.

O ataque foi cometido por um homem armado com um martelo, segundo a mídia local.

* AFP