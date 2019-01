Uma pessoa morreu, e várias ficaram feridas, na segunda-feira (7), em um petroleiro que pegou fogo em águas de Hong Kong - informou a polícia.

Os socorristas conseguiram resgatar 21 pessoas que pularam na água quando o incêndio começou, disse um porta-voz da polícia da ex-colônia britânica.

Os feridos sofreram queimaduras, relatou a polícia, que divulgou uma foto do petroleiro em chamas.

O incêndio da "Aulac Fortune" foi causado por uma explosão quando o navio estava localizado ao sul da ilha de Lamma, localizada a sudoeste da ilha de Hong Kong.

"Eu ouvi vários barulhos de explosão e crepitação", contou um habitante da cidade de Mo Tat.

O "Aulac Fortune" é um navio-tanque, que, sob a bandeira do Vietnã, navegava na segunda-feira perto do porto industrial de Dongguan, no sul da China, de acordo com o site MarineTraffic.com.

Vários navios e um helicóptero estão envolvidos em operações de socorro, informou o South China Morning Post.

