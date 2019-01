O Ministério Público belga anunciou, nesta quarta-feira (9), que foi indiciado em dezembro um suspeito de ter fornecido armas para os comandos extremistas que atacaram Paris em novembro de 2015, confirmando notícias na imprensa local.

Esses atentados, que tiveram, em grande parte, a Bélgica como base, deixaram 130 mortos.

Os investigadores suspeitam de que este homem, detido "antes do Natal", tenha estado envolvido no "fornecimento de [fuzis] Kalashnikov" aos autores dos ataques, disse à AFP o porta-voz do Ministério Público, Eric Van Duyse.

* AFP