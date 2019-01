O Irã confirmou, nesta quarta-feira (9), a prisão de um militar americano da reserva no ano passado, embora tenha negado relatos publicados pela imprensa de que o homem teria sofrido maus-tratos.

"Um cidadão americano chamado Michael White foi preso recentemente em Mashhad e o governo americano foi informado disso através da seção de interesses em Teerã", explicou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Bahram Ghasemi, através da rede social Telegram.

White, de 46 anos, de Imperial Beach, na Califórnia, foi preso em junho quando visitava sua namorada iraniana na segunda maior cidade do país persa, Mashhad, explicou sua mãe ao jornal The New York Times nesta semana.

O Departamento de Estado disse que estava "a par dos relatos" sobre a prisão, mas não deu detalhes a esse respeito por questões de privacidade.

Ghasemi garantiu que os relatos da imprensa americana de que as condições de prisão de White eram ruins são "falsos".

"O caso desta pessoa está sendo gerido pelas autoridades competentes e, ao final deste processo, comunicarão a informação necessária", explicou Ghasemi.

Com a prisão de White já são pelo menos quatro americanos detidos no Irã - dois deles de origem iraniana.

