Em discurso nesta quarta-feira (9), o guia supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que algumas pessoas que ocupam altos cargos nos Estados Unidos são "idiotas de primeira classe".

"Alguns funcionários americanos fingem ser loucos. Claro que não estou de acordo com isso, mas são idiotas de primeira classe", afirmou Khamenei, citado em seu Twitter.

O aiatolá Khamenei atacou as autoridades americanas que previram uma mudança de regime no Irã antes do final de 2018.

"Não muito tempo atrás, um político dos Estados Unidos disse que, durante uma manifestação de terroristas e bandidos, ele esperava celebrar o Natal em Teerã", lembrou o líder supremo iraniano.

"O Natal foi há poucos dias. Então, os americanos ainda estão fazendo seus cálculos", acrescentou.

Não está claro a qual funcionário americano o guia espiritual estava se referindo, mas membros do governo do presidente Donald Trump pediram uma mudança de regime no Irã e previram que isso aconteceria em breve.

Entre os que fizeram declarações a esse respeito está John Bolton, o conselheiro de Segurança Nacional de Trump e defensor de longa data da mudança de regime em Teerã.

"Antes de 2019, vamos fazer uma festa em Teerã", disse Bolton em julho de 2017, em uma reunião em Paris do Mudjahedines do Povo (MEK), a oposição iraniana no exílio.

* AFP