O líder norte-coreano, Kim Jong Un, chegou à estação de Pequim nesta terça-feira para uma visita à China, na qual deverá se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, informou a agência sul-coreana Yonhap.

A agência publicou uma foto do trem do dirigente norte-coreano, de cor verde escura com faixas amarelas, entrando na estação às 10H55 local (00H55 Brasília).

A China é um aliado diplomático importante da Coreia do Norte e o principal parceiro comercial de Pyongyang.

Segundo a agência norte-coreana KCNA, Kim visitará a China "de 7 a 10 de janeiro [...] a convite do presidente Xi Jinping".

Esta será a quarta visita de Kim a Xi Jinping, após três viagens à China em 2018.

O líder norte-coreano chegou ao poder no final de 2011, mas teve seu primeiro encontro com o presidente chinês apenas em março de 2018, após um período de degradação das relações bilaterais.

* AFP