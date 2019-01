O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, evitou comentar, nesta terça-feira 8, a operação de compra da divisão de jatos comerciais da Embraer pela americana Boeing. O BNDES é o maior acionista individual da Embraer. Dyogo Oliveira, que deixou o BNDES para dar lugar a Levy, vinha defendendo a operação.

"Como participante minoritário, não é adequado me manifestar neste momento", disse Levy, ao ser questionando sobre sua posição em relação à operação, durante entrevista coletiva após a cerimônia de transmissão de cargo, na sede do BNDES, no Rio.

A Embraer tem uma "golden share" nas mãos de União, que pode vetar a operação. Como acionista, o BNDES poderá votar a favor ou contra o negócio na assembleia de acionistas que apreciará o tema.