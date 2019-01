O senador eleito Major Olímpio (PSL-SP) rebateu na manhã desta segunda-feira, 7, o que chamou de especulações de que poderia retirar a candidatura à presidência do Senado.

Desde que foi lançada, a candidatura de Major Olímpio foi colocada em suspeição. A ação foi vista por aliados como uma forma de neutralizar o apoio a Renan Calheiros (MDB-AL), que conta com a oposição do governo.

"Estou candidatíssimo neste momento. Não tenho problema de retirar candidatura, mas não sei de onde tiraram isso de que ela estaria 'inviabilizada'. A eleição está aberta, se a eleição for com voto aberto, passo a ter grandes chances de eleição sim", escreveu o senador eleito no Twitter.