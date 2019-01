Um recorde de 2,152 bilhões de pessoas visitou no ano passado o antigo campo de extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, o que significa 50 mil pessoas a mais do que em 2017, que já havia sido um recorde - anunciou o museu em seu site nesta sexta (4).

Cerca de 80% dos visitantes estiveram acompanhados por um dos 320 guias educadores do museu.

Pelo menos 405.000 poloneses visitaram o local em 2018, seguidos de 281.000 britânicos, 136.000 americanos, 116.000 italianos, 95.000 espanhóis, 76.000 alemães, 69.000 franceses e 65.000 israelenses.

A página www.auschwitz.org recebeu mais de 27 milhões de visitas on-line, e 275.000 pessoas seguem a conta oficial do museu no Twitter, e 265.000, no Facebook.

Durante a Segunda Guerra Mundial, 1,1 milhão de pessoas, entre elas um milhão de judeus, foram mortas pelos nazistas no campo de Auschwitz-Birkenau, construído no sul da Polônia, ocupada entre 1940 e 1945.

As outras vítimas foram, sobretudo, poloneses não judeus, ciganos e presos soviéticos.

* AFP