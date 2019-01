A tela do artista britânico Banksy, que se autodestruiu parcialmente em um leilão em outubro, será exibida durante um mês na Alemanha a partir de 5 de fevereiro, anunciou nesta terça-feira (8) o Museu Frieder Burda em Baden-Baden.

O artista causou sensação em 5 de outubro, quando fez sua obra ficar parcialmente rasgada instantes depois de ter sido vendida na casa Sotheby's de Londres por 1,042 milhão de libras (1,2 milhão de euros; 1,4 milhão de dólares).

Agora a obra 'pela metade' será apresentada pela primeira vez ao público após essa performance, afirmou o museu em um comunicado.

"Desde o nascimento da arte conceitual, sempre houve tentativas artísticas de volatilizar ou mesmo destruir a própria existência de uma obra de arte, enfraquecendo seu valor material ou tentando transferi-la para um contexto de valor diferente", disse o museu Frieder Burda, anunciando a exposição.

Banksy integrou um mecanismo na espessa moldura dourada que permitia rasgar a obra "Girl with Balloon" ("Menina com Balão"), uma reprodução em acrílico e spray de uma de suas pinturas mais conhecidas.

"Love is in the bin" ("O amor está no lixo"), como a obra passou a se chamar após intervenção artística de Banksy na Sotheby's London em 2018, com a inesperada autodestruição da pintura, será exposta até 3 de março.

Segundo Banksy, a casa de leilões não estava ciente de que a obra ia se autodestruir.

"Banksy não destruiu uma obra de arte durante o leilão, ele criou uma", afirmou então em um comunicado Alex Branczik, chefe do departamento de arte contemporâneo da Europa da Sotheby's.

