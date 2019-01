O governo canadense confirmou, neste sábado (5), que um turista canadense foi "detido" na Síria depois de, segundo a imprensa local, ter ido a uma aldeia perto da fronteira com o Líbano, em uma região controlada pelo regime de Bashar al-Assad.

"Um cidadão canadense está detido na Síria", informou à AFP um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Canadá.

De acordo com a imprensa canadense, Kristian Lee Baxter, de 44 anos, não deu sinais de vida desde 1 de dezembro.

Descrito por seus familiares como um "aventureiro", ele não deu nenhuma notícia desde sua chegada a um povoado sírio, de onde seu cunhado é originário, perto da fronteira libanesa.

A diplomacia canadense não deu mais detalhes por motivos de confidencialidade.

"A situação no plano de segurança em todas as regiões da Síria limita consideravelmente a capacidade do governo do Canadá de oferecer assistência consular", explicou a pasta em um e-mail enviado à AFP.

Membro da coalizão internacional antiextremista liderada pelos Estados Unidos, o Canadá cortou laços diplomáticos com Damasco desde o começo do conflito.

* AFP