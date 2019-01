O Paraguai solicitará ao Brasil o cancelamento do refúgio concedido a três opositores de esquerda processados por sequestro, informou nesta quarta-feira o ministério das Relações Exteriores.

O vice-chanceler Hugo Saguier anunciou que se reunirá com o chanceler Ernesto Araújo, no dia 10 de janeiro, em Brasília, cumprindo instruções do presidente Mario Abdo.

O pedido ocorre em meio à recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ao Estado paraguaio que indenize com 63 milhões de dólares os paraguaios Juan Arrom e Anuncio Martí, militantes de extrema esquerda.

Os dois são processados no Paraguai pelo sequestro de uma empresária em 2001. Os opositores denunciaram à CIDH que sofreram privação de liberdade e tortura de policiais ligados ao governo.

"Ocorreram fatos novos e se constatou que os refugiados violaram a lei brasileira", destacou o vice-chanceler paraguaio em entrevista coletiva.

O Estado apresentou a documentação para provar que (...) fugiram do Brasil antes do julgamento ao qual seriam submetidos pelo sequestro da empresária Edith Debernardi.

Assunção também solicitou ao Brasil que detenha os opositores para extradição.

* AFP