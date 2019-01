Os deputados britânicos vão realizar em 15 de janeiro a histórica votação do acordo Brexit negociado com a União Europeia, informou nesta terça-feira um porta-voz da primeira-ministra Theresa May.

"A primeira-ministra disse ao executivo nesta manhã que, se sua moção for aprovada amanhã, ela encerrará o debate sobre o acordo Brexit na terça-feira, 15 de janeiro, dia em que a votação ocorrerá", afirmou o porta-voz à imprensa.

Inicialmente, a Câmara dos Comuns votaria o texto, resultado de 17 meses de difíceis negociações com Bruxelas em 11 de dezembro.

No entanto, confrontada com a evidência de que estava fadado a um fracasso retumbante, May cancelou a sessão no último momento e disse que iria pedir novas garantias dos seus parceiros europeus para acalmar as preocupações de seus legisladores.

* AFP