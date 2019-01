O Pentágono informou, nesta sexta-feira (4), que recebeu um novo pedido do Departamento de Segurança Nacional (DHS) para apoiar os guardas de fronteira com a chegada de migrantes, sem especificar se mais tropas serão enviadas para a fronteira com o México.

"Recebemos um novo pedido de assistência do DHS hoje", disse um funcionário do Pentágono que pediu anonimato.

Embora não tenha especificado o conteúdo do pedido, indicou que o DHS requer capacidades para realizar uma missão específica, e que o Pentágono determinará quais equipamentos e pessoal serão necessários para realizar essa missão.

Cerca de 5.600 soldados permanecem estacionados ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México para apoiar a guarda de fronteira.

Esse desdobramento foi anunciado pelo presidente Donald Trump antes das eleições legislativas de 6 de novembro, com o objetivo de neutralizar a chegada de milhares de migrantes vindos da América Central.

A operação terminaria em meados de dezembro. No entanto, o DHS pediu ao Pentágono a prorrogação até 31 de janeiro, sob a alegação de que há uma "ameaça contínua" na fronteira.

De acordo com vários meios de comunicação americanos, os soldados poderiam ser mobilizados ao longo da fronteira na Califórnia e Arizona.

Uma fonte militar que pediu anonimato disse que a solicitação do DHS não prevê implantações após 31 de janeiro.

Trump recebeu nesta sexta-feira democratas e republicanos eleitos para tentar acabar com o "shutdown", que paralisa parcialmente o governo federal dos Estados Unidos, após a instalação de um novo Congresso, não querendo comprometer seu projeto de muro para conter imigração ilegal.

* AFP