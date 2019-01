O presidente chinês, Xi Jinping, disse ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, que Pequim apoiará uma eventual segunda cúpula entre ele e o presidente americano, Donald Trump, e que espera que os dois países encontrem um ponto intermediário, informou nesta quinta-feira a agência estatal Xinhua.

Para o presidente chinês, existe uma "oportunidade histórica" para um "acordo político na península [coreana]", revelou a Xinhua no segundo dia da visita de Kim Jong Un a Pequim.

Por sua parte, Kim Jong Un garantiu que seu país se esforçará para "conseguir resultados que sejam do agrado da comunidade internacional" no próximo encontro com Trump.

* AFP