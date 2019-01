O presidente chinês, Xi Jinping, disse ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, que Pequim apoiará uma eventual segunda cúpula entre ele e o presidente americano, Donald Trump, e que espera que os dois países encontrem um ponto intermediário, informou nesta quinta-feira a agência estatal Xinhua.

Para o presidente chinês, existe uma "oportunidade histórica" para um "acordo político na península [coreana]", revelou a Xinhua no segundo dia da visita de Kim Jong Un a Pequim.

Xi acrescentou que a China está disposta a ter um "papel positivo e construtivo" para manter a paz e a estabilidade, e para obter a 'desnuclearização' na Península Coreana.

Segundo a agência de notícias norte-coreana KCNA, "Kim Jong Un expressou sua preocupação com o estancamento criado no processo para melhorar os laços entre Estados Unidos e a RPDC (Coreia do Norte) e nos diálogos sobre a 'desnuclearização'", mas garantiu que "o princípio de buscar uma solução pacífica através do diálogo não mudou".

O diálogo entre Estados Unidos e Coreia do Norte sobre o arsenal nuclear de Pyongyang se estancou após a primeira cúpula entre Trump e Kim, celebrada em junho passado, em Singapura, que terminou com uma vaga declaração de intenções sobre a 'desnuclearização'.

Washington insiste em que as sanções das Nações Unidas devem seguir vigentes até que a Coreia do Norte renuncie a seu armamento nuclear, enquanto Pyongyang espera que sejam suspensas.

A China também defende um alívio das sanções.

De acordo com a Xinhua, Kim declarou que seu país se esforçará para "conseguir resultados que sejam do agrado da comunidade internacional" no próximo encontro com Trump, e que "continuará comprometido com a ideia da 'desnuclearização' e de resolver o problema na península coreana através do diálogo e das consultas".

No domingo, Trump afirmou que Estados Unidos e Coreia do Norte estão negociando o local para a segunda cúpula.

