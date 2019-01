A empresa francesa Maurel & Prom vai investir 400 milhões de dólares em um campo petroleiro da Venezuela - país cuja produção da commodity está em queda livre -, informaram nesta segunda-feira (7) o presidente Nicolás Maduro e autoridades do setor.

"Conseguimos um bom acordo para elevar a produção de um importante campo" no estado de Zulia (noroeste), anunciou Maduro pela emissora estatal.

O mandatário reiterou a meta de elevar em 1 milhão de barris a oferta da Venezuela, a 2,5 milhões de barris diários em 2019.

Maduro se reuniu no palácio presidencial de Miraflores com Michel Hochard, presidente-executivo da Maurel & Prom, para selar o convênio.

A empresa vai desembolsar 400 milhões de dólares para constituir com a PDVSA uma empresa mista, com capital 60% venezuelano e 40% francês, para a extração de petróleo na zona do sul do Lago de Maracaibo, rica em jazidas de hidrocarbonetos, detalhou Manuel Quevedo, ministro de Petróleo e presidente da estatal venezuelana.

"Temos uma grande responsabilidade, mas temos confiança de estar à altura (...). Estamos seguros de contar com apoio e termos sucesso nesta nova empresa", disse Hochard.

* AFP