O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira, quando os esforços da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) conseguiram atenuar o medo de um excesso de oferta, que tinha derrubado os preços no fim de dezembro.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março ganhou 27 centavos, a 57,33 dólares, no mercado de Londres. Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) para fevereiro subiu 56 centavos, a 48,52 dólares.

O petróleo fechou em alta pela sexta sessão consecutiva e conseguiu retomar seus valores de meados de dezembro.

Os preços foram alentados por relatos da imprensa apontando que a Opep e seus aliados estão respeitando os compromissos de redução das extrações.

Isso é uma confirmação de que a produção da Opep "vai se desacelerar", disse Bart Melek, da TD Securities.

