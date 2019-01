O petróleo fechou em alta nesta terça-feira (8) pela sétima sessão consecutiva, com o mercado otimista pela queda das exportações sauditas.

O barril de Brent do Mar do Norte para março fechou a 58,72 dólares no mercado de Londres, uma alta de 1,39 dólar.

No mercado de Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) para fevereiro subiu 1,26 dólar, a 49,78.

Após despencar no mês passado em meio a temores de sobreoferta e menor crescimento global, o preço da commoditu começou a se recuperar com o acordo de redução da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados.

Nesta terça, "os mercados continuaram reagindo a dados alentadores que mostram que a Arábia Saudita está trabalhando para reduzir suas exportações e sua produção", disse John Kilduff, da Again Capital.

* AFP