A polícia australiana deteve o suposto autor do envio de dezenas de pacotes suspeitos a embaixadas e consulados na Austrália, informaram as autoridades nesta quinta-feira.

O homem, de 48 anos, foi preso na noite de quarta-feira em sua residência, no estado de Victoria, no sudeste do país, precisaram as autoridades.

O suspeito teria enviado 38 pacotes a embaixadas e consulados nas cidades de Melbourne, Canberra e Sidney.

Os consulados britânico e americano de Melbourne receberam os pacotes "suspeitos", que foram analisados pelos bombeiros da cidade e pela polícia federal.

A Vic Emergency, uma agência encarregada de emergências e ligada ao governo do Estado de Victoria, relatou vários casos de produtos suspeitos descobertos na cidade, também perto das missões diplomáticas da Espanha, Japão, Egito, Índia e Paquistão.

* AFP