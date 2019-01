Um policial morreu no sábado na explosão de um artefato que as forças de segurança tinham detectado na frente de uma igreja copta do Cairo e que tentaram desmontar, informaram fontes de segurança.

Dois policiais ficaram feridos na explosão na cidade de Nasr, nos arredores do Cairo, disseram as fontes.

O incidente ocorre dois dias antes dos cristãos coptas, minoria no Egito, celebrarem o Natal, em 7 de janeiro.

A explosão também coincide com a véspera de uma missa de Natal prevista para domingo na Catedral da Natividade na Nova Capital Administrativa do Egito.

Na agenda está previsto que o presidente, Abdel Fattah al Sisi, assistirá à missa e inaugurará a catedral.

Os cristãos coptas, que representam cerca de 10% da população do Egito, foram alvo de uma série de ataques por parte do grupo Estado Islâmico nos últimos anos.

Mais de 100 coptas foram assassinados em ataques jihadistas desde dezembro de 2016.

No início de novembro, o EI reivindicou um ataque em que morreram seis coptas e um anglicano na província central de Minya.

A polícia disse depois que 19 supostos jihadistas vinculados ao atentado tinham morrido em um ataque a tiros.

O EI também matou mais de 40 pessoas em um duplo atentado com bombas contra igrejas cristãs em abril de 2017. Em dezembro desse mesmo ano, um agressor do Estado Islâmico matou nove pessoas em um atentado contra uma igreja em um subúrbio do sul do Cairo.

O país está em estado de emergência desde abril de 2017.

* AFP