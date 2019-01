O presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, anunciou nesta segunda-feira (7) sua saída da instituição no fim deste mês - mais de três anos antes do final de seu mandato atual.

"Foi uma grande honra servir como presidente dessa instituição marcante, cheia de indivíduos apaixonados, dedicados à missão de dar fim à pobreza extrema durante nossas vidas", afirmou Kim em nota.

O americano assumiu a liderança do credor global em 2012. Ele deve passar a integrar uma empresa com foco em investimentos em países em desenvolvimento.

A CEO do BM, Kristalina Georgieva, vai assumir a presidência interina após a partida de Kim, em 1 de fevereiro, informou o banco em nota.

* AFP