Dois dos maiores aeroportos britânicos, Heathrow e Gatwick, estão investindo milhões de libras em equipes antidrones após as perturbações ao tráfego aéreo provocadas por esses equipamentos pouco antes do Natal, em Gatwick.

O segundo aeroporto mais movimentado do Reino Unido, localizado no sul de Londres, foi forçado a cancelar, ou a desviar, mil voos entre 19 e 21 de dezembro. A medida afetou 140.000 passageiros.

O Exército foi chamado para reforçar a segurança do local e se retirou nesta quarta-feira.

"Investimos vários milhões de libras nos equipamentos e tecnologias usados pelas forças armadas antes do Natal", disse nesta sexta-feira um porta-voz de Gatwick à AFP.

Ele não deu mais detalhes, referindo-se apenas a "uma proteção equivalente" à militar.

Esse investimento foi feito "poucos dias" após os distúrbios, informou o porta-voz.

Heathrow (oeste de Londres), o maior aeroporto do Reino Unido, também prevê investir vários milhões de libras em equipamentos antidrones.

"A segurança dos nossos passageiros e dos nossos colegas é nossa prioridade absoluta", declarou um porta-voz.

"Em colaboração estreita com as autoridades, entre elas a polícia de Londres, buscamos sempre as melhores tecnologias que contribuam para eliminar as ameaças de drones", acrescentou.

* AFP