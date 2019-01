O exército sírio anunciou, nesta quarta-feira (2), a retirada de "quase 400 combatentes curdos" da região de Minbej, no norte do país, poucos dias após o seu destacamento na área a pedido das forças curdas ameaçadas por uma ofensiva turca.

No passado, a principal milícia curda da Síria, as Unidades de Proteção do Povo (YPG), assegurou que havia retirado seus homens de Minbej, mas a Turquia negou essa retirada e ameaçou lançar uma ofensiva contra a cidade.

Minbej é um dos pontos de contenda que cristaliza as tensões entre as YPG, os Estados Unidos, seu aliado que tem tropas instaladas na região, e a Turquia, que quer expulsar as forças curdas de suas fronteiras.

Em 28 de dezembro, as YPG, confirmando sua retirada da região diante das "ameaças turcas", pediram que o exército sírio retomasse suas posições. E Damasco anunciou no mesmo dia sua implantação na região.

"Um comboio de unidades de combate curdas com mais de 30 veículos deixou a região de Minbej, indo para a margem leste do rio Eufrates", informou o ministério da Defesa da Síria em seu site.

Os outros territórios controlados pelas forças curdas no norte e no nordeste da Síria estão a leste do Eufrates.

O ministério publicou um vídeo no qual mostra um longo comboio de veículos 4x4 e vans brancas, dirigidos por combatentes com trajes militares, exibindo bandeiras das YPG ou da coalizão árabe-curda das Forças Democráticas Sírias (FDS).

"Os relatórios indicam que quase 400 combatentes curdos deixaram Minbej até agora", destacou o ministério.

Contatado por la AFP, um porta-voz das YPG não reagiu até o momento ao anúncio de Damasco.

Por sua vez, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) assegurou que "os combatentes que se retiraram nesta quarta-feira não fazem parte das YPG, mas pertencem a milícias" aliadas dentro da coalizão árabe-curda das Forças Democráticas Sírias (FDS).

A região de Minbej faz fronteira com os territórios controlados pelos rebeldes sírios pró-Ancara. Nesta quarta, essas facções retiraram os reforços implantados há vários dias na linha de demarcação, segundo o OSDH.

As forças curdas solicitaram que o governo sírio mobilizasse suas tropas em Minbej após declarações inesperadas de Washington, seu aliado, anunciando a retirada dos militares americanos mobilizados na Síria.

Washington avisou que essa partida seria "lenta e extremamente coordenada" com a Turquia, fazendo as forças curdas temerem o ataque de Ancara.

* AFP