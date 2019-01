A Secretaria de Política Econômica (SPE) terá cinco subsecretarias, que ficarão ligadas ao órgão comandado por Adolfo Sachsida, pesquisador do Ipea. As divisões estarão focadas em política macroeconômica, microeconômica, fiscal, agrícola e ambiental, além de uma subsecretaria de direito econômico, criada na atual gestão.

A SPE está ligada à Secretaria Especial de Fazenda, no Ministério da Economia de Paulo Guedes.

Titular da secretaria, Sachsida é advogado com doutorado em Economia pela Universidade de Brasília. É técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea e é autor de vários livros sobre política econômica, política monetária, política fiscal, avaliação de políticas públicas, e tributação.

Ele elegeu como subsecretários o economista e professor da FGV Vladimir Kuhl Teles (Política Macroeconômica), o economista e pesquisador do Ipea Marco Antônio Freitas de Hollanda Cavalcanti (Política Fiscal), o ex-secretário-adjunto da SPE e ex-presidente do Conselho de Administração da Caixa Rogério Boueri (Política Agrícola e Ambiental), o ex-subsecretário de Acompanhamento Fiscal e Loterias Pedro Calhman de Miranda (Política Microeconômica) e o consultor do Senado na área de sistema financeiro e dívida Marcos Köhler (Direito Econômico).