As forças policiais sauditas mataram seis suspeitos durante uma operação na região de Qatif, de maioria xiita, informou nesta quarta-feira um porta-voz da Segurança do estado.

"Em uma operação preventiva lançada no início de segunda-feira, uma casa na aldeia de Jish, na província de Qatif, foi cercada. Sete pessoas estavam dentro, elas se recusaram a sair e atiraram. As forças de segurança responderam, matando seis (suspeitos) e capturando um sétimo", declarou o porta-voz.

Cinco membros das forças de segurança também ficaram levemente feridos e não houve vítimas civis, segundo a mesma fonte.

O porta-voz acrescentou que sete metralhadoras, três bombas e uma pistola, bem como grandes quantidades de munição e 22 telefones celulares foram apreendidos nesta operação.

A casa, descrita como um "ninho de terroristas", foi descoberta após a análise de informações obtidas pelos serviços de segurança, explicou o porta-voz, afirmando que seus ocupantes estavam planejando uma "operação criminosa iminente" contra projetos de desenvolvimento na região de Qatif.

A região tem sofrido distúrbios recorrentes desde 2011, quando foi abalada por um forte movimento de protesto em meio à 'Primavera Árabe'.

A região também foi reduto do dignitário xiita Nimr al Nimr, crítico virulento do regime saudita, figura do movimento de protesto, e executado em janeiro de 2016 por "terrorismo".

A comunidade xiita representa, segundo estimativas, entre 10 e 15% dos 32 milhões de sauditas, mas o poder, dirigido por uma dinastia sunita, não publica estatísticas oficiais.

