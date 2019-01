O presidente americano, Donald Trump, fará nesta terça-feira à noite (8), direto da Casa Branca, um discurso para defender seu polêmico projeto de muro na fronteira sul do país, no 18º dia de um "shutdown" que paralisa parcialmente o governo federal.

Em meio a uma dura queda de braço com os democratas, Trump tratará, em seu pronunciamento, do que ele vê como uma grave crise na fronteira com o México por causa do fluxo de migrantes. Seus opositores denunciam a manipulação política do tema.

O presidente falará às 21h locais (0h00 no horário de Brasília).

Antes desse primeiro pronunciamento, falando em rede nacional direto do Salão Oval, desde sua chegada ao poder, Trump subiu o tom e evocou uma "crise de segurança nacional" na fronteira com o México.

A questão central é saber se ele anunciará o recurso a um procedimento de urgência excepcional que lhe permita passar por cima do Congresso para iniciar os trabalhos do muro prometido em campanha.

"É uma possibilidade que ele estuda", disse seu vice-presidente, Mike Pence, em entrevista nesta terça de manhã à rede NBC.

"Precisamos de novos recursos. Precisamos construir o muro", insistiu.

Uma iniciativa nesse sentido, por meio da Lei de Emergência Nacional, seria imediatamente contestada na Justiça. A oposição democrata, que controla a Câmara de Representantes, já garantiu que fará de tudo para bloqueá-la no Congresso.

Vários de seus antecessores fizeram uso desses dispositivos, mas sobre temas mais consensuais. Entre ele, o republicano George W. Bush, após os atentados do 11 de Setembro (para aumentar os recursos das Forças Armadas para além do orçamento votado), ou o democrata Barack Obama, durante a epidemia da gripe H1N1.

- 800.000 funcionários afetados -

O "shutdown" afeta cerca de 800.000 funcionários federais, obrigados a ficarem em casa e sem receber.

Pedindo ao presidente que "pare de fazer o país sofrer" e que "ponha fim ao shutdown", os democratas reivindicam a possibilidade de também poderem se dirigir à América ao vivo no horário nobre.

"Agora que as emissoras de televisão decidiram divulgar a declaração do presidente que - se levarmos em conta suas declarações precedentes - deve ser um conjunto de desinformação e de malícia, os democratas deveriam ter imediatamente um tempo de uso da palavra equivalente", afirmaram Nancy Pelosi e Chuck Schumer, líderes democratas na Câmara e no Senado, respectivamente.

Trump exige a liberação de cerca de 5 bilhões de dólares para construir o muro. Os democratas repetem que se opõem ao financiamento de algo que consideram "imoral", caro e ineficaz.

As negociações lideradas por Pence no fim de semana não registraram qualquer avanço.

"Nenhum progresso foi realizado. Nesse momento, nenhum outro encontro com esse grupo está previsto", disse um democrata que participou da reunião de domingo.

* AFP