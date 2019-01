Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas na madrugada deste sábado (5) durante um tiroteio em um boliche perto da cidade americana de Los Angeles, informou a polícia da Califórnia.

O sargento Ronald Harris, da polícia da cidade costeira de Torrance, informou à AFP que seus agentes responderam a chamadas relatando tiros na sexta-feira (4) às 23h54 (05h54m de sábado no horário de Brasília) no Gable House Bowl.

Harris explicou que as sete vítimas do tiroteio são homens, três dos quais foram declarados mortos no local do crime. Dois outros foram transferidos para um hospital.

Testemunhas disseram ao jornal Los Angeles Times que houve uma "briga generalizada" antes do tiroteio no boliche.

No Twitter, a polícia de Torrance, cidade costeira localizada a cerca de 30 km de Los Angeles, citou, pouco depois da meia-noite, "relatos de tiros com várias vítimas". A polícia pediu que a população permanecesse longe da área.

Segundo as autoridades americanas, quase 40.000 pessoas foram mortas por armas de fogo em 2017. Esse número inclui suicídios.

* AFP