Um tiroteio fez, neste sábado (5), "várias vítimas" em um boliche perto de Los Angeles, anunciou a polícia da Califórnia.

No Twitter, a polícia de Torrance, cidade costeira localizada a cerca de 30 km de Los Angeles, cita "relatos de tiros com várias vítimas no chão".

A polícia pediu que a população "permaneça longe da área".

De acordo com uma testemunha citada pelo jornal Angeles Times, uma "briga generalizada" teria precedido os tiros no Gable House Bowl.

Segundo as autoridades americanas, quase 40.000 pessoas foram mortas por armas de fogo em 2017, incluindo suicídios.

* AFP