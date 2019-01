O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou a reunião com a líder da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, que foram à Casa Branca para tentar fechar um acordo em nome dos democratas visando acabar com a paralisia do governo federal.

"Era uma total perda de tempo", tuitou Trump após Schumer revelar o que havia ocorrido durante a reunião: "o presidente simplesmente se levantou e partiu".

Pelosi e Schumer tinham ido à Casa Branca tentar alcançar um acordo para dar fim à paralisação orçamentária dos Estados Unidos, que se estende desde 22 de dezembro.

Trump insiste na necessidade de obter 5,7 bilhões de dólares para construir um muro na fronteira com o México.

Esta disputa pelo muro - uma das promessas de campanha de Trump - ocorre em meio a uma mudança no ciclo político nos Estados Unidos, após os democratas recuperarem, na semana passada, o controle da Câmara dos Representantes, embora os republicanos continuem tendo a maioria no Senado.

"Acho que o presidente deixou clara sua postura de que não vai haver nenhum acordo sem um muro", disse o vice-presidente Mike Pence após a reunião.

Enquanto isso, mais de 800.000 funcionários federais afetados esperam uma resolução do conflito que lhes aflige desde 22 de dezembro. Muitos deles se encontram em uma licença forçada sem vencimentos, levando-os a graves problemas financeiros que pioram a cada dia.

