O presidente americano, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira (4) as declarações da nova congressista Rashida Tlaib, que qualificou como "vergonhosas", depois de que a representante democrata se expressou com linguagem chula a favor de seu impeachment.

"Vamos destituir o filho da puta", expressou Tlaib em um vídeo que viralizou. "Acredito que o que fez foi desonrar a si própria e a sua família", disse o presidente americano.

Em seus tuítes matinais desta sexta-feira, Trump pareceu responder a congressista, rejeitando a possibilidade de ser alvo de impeachment.

"Como poderiam destituir um presidente que conseguiu ganhar talvez a mais importante eleição de todos os tempos, que não fez nada de errado (não houve conluio com a Rússia, foram os democratas que conspiraram)", tuitou Trump.

O presidente americano argumentou que seus dois primeiros anos na Casa Branca foram os mais bem-sucedidos de qualquer líder do executivo na história do país.

"O único motivo pelo qual querem me destituir é porque sabem que não podem ganhar em 2020, sucesso demais", acrescentou.

Na quinta-feira, Tlaib se tornou uma das duas primeiras mulheres muçulmanas a tomar posse no Congresso. O tema de um possível impeachment de Trump foi um eixo central de sua campanha, apesar de que a líder da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, declarou que não é partidária de impulsar este procedimento.

Em um evento com seus simpatizantes após o juramento, na quinta-feira, Tlaib voltou a se referir ao tema: "Quando o seu filho olha para você e diz: 'Mamãe, você ganhou, os valentões não ganham'. E eu respondi: 'Não, meu bebê, eles não ganham', porque nós vamos lá e vamos destituir o filho da puta'", disse.

Esta nova legisladora é uma opositora de Trump de longa data. Certa vez foi detida em frente às câmeras enquanto tentava interromper um comício de campanha, quando o republicano era candidato à presidência.

Nesta quinta-feira, quando tomou posse no Congresso, Tlaib qualificou Trump como "uma ameaça direta e séria" para o país, em uma coluna de opinião da qual foi coautora, publicada no jornal The Detroit Free Press.

* AFP