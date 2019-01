O presidente americano, Donald Trump, anunciou que falará à nação na terça-feira sobre a situação na fronteira com o México e sua exigência de um muro, que considera fundamental para impedir a imigração ilegal.

Trump, que trava uma queda de braço com os democratas no Congresso pelo financiamento do projeto de muro, escreveu em sua conta no Twitter que falará ao país às 21H00 locais (00h00 de quarta, horário de Brasília) sobre o que chamou de "crise da Segurança Nacional e Humanitária na nossa Fronteira Sul".

* AFP