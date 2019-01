A comissária europeia de Comércio, Cecilia Malmström, reúne-se nesta terça-feira (8) com o representante americano para o comércio (USTR, na sigla em inglês), Robert Lighthizer, em Washington - informou um porta-voz do Executivo do bloco nesta segunda.

A reunião acontece no âmbito de conversas abertas após a declaração conjunta no final de julho entre o presidente americano, Donald Trump, e o titular da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Esta declaração permitiu diminuir a tensão comercial entre ambas as potências econômicas, em um contexto em que Trump ameaça aumentar as tarifas para a indústria automotiva europeia.

Os dois se comprometeram a trabalhar para um acordo comercial sobre bens industriais, que não avançou. Washington preferiu, por enquanto, concentrar-se na cooperação com a UE.

Bruxelas busca uma cooperação "sobre uma base voluntária" no que diz respeito aos futuros padrões de novas tecnologias, como "veículos automáticos, impressão em 3D, ou cibersegurança", explicou uma fonte europeia em novembro.

Na quarta-feira, Malmström participa das discussões com Japão e Estados Unidos sobre diferentes temas comerciais, incluindo "práticas que distorcem o comércio" internacional.

* AFP