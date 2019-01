As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,6% em novembro de 2018 ante outubro, segundo dados publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado veio abaixo das expectativas de analistas consultados pela Trading Economics, que previam avanço de 1,5%.

Na comparação anual, o setor varejista da região ampliou as vendas em 1,1% em novembro, mas a projeção do mercado era de ganho mais robusto, de 2,9%.

Os dados de outubro foram revisados pela Eurostat, para aumento mensal de 0,6% e acréscimo anual de 2,3%. Com informações da Dow Jones Newswires.