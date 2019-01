As ações subiram nos Estados Unidos pela quarta sessão consecutiva, embora os avanços tenham se desacelerado diante da dificuldade de diálogo para dar fim ao fechamento parcial do governo americano.

O índice industrial Dow Jones fechou com alta de 0,39%, a 23,879.12 pontos. O tecnológico Nasdaq avançou 0,87%, a 6.957,08 pontos. O S&P 500 subiu 0,4%, a 2,584.96.

Wall Street está em alta desde sexta-feira, quando o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, indicou que a entidade adotaria um tom cauteloso para aumentar as taxas de juros.

Nesta quarta, contudo, os avanços foram contidos nos últimos 40 minutos de operações após o presidente Donald Trump tuitar que uma reunião com líderes democratas do Congresso para resolver o fechamento parcial do governo foi uma "perda de tempo total".

No mercado da dívida, os títulos do Tesouro americano a 10 anos caíam levemente a 2,713%, contra 2,728% de terça, e o dos títulos a 30 anos a 3,002%, ante 3,007% da véspera.

jmb/dg/mps7gm/ll

* AFP