Apesar da calibragem recente na confiança, o setor de supermercados mantém a projeção de crescimento real de 3% em 2019, informou nesta segunda-feira, 18, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Segundo João Sanzovo, presidente da Abras, passada a lua de mel com o resultado das eleições, é natural uma redução no otimismo diante de um novo governo. O cenário atual é de otimismo moderado, resumiu.

"Caiu um pouquinho aquela alegria toda. Isso é normal com governo novo, mudanças. Mas ainda estamos otimistas com as reformas sendo aprovadas. Especialmente a da previdência, sem dúvida nenhuma", ressaltou Sanzovo.

O executivo acredita que se o governo conseguir aprovar a reforma da previdência no primeiro semestre, os investimentos na economia deslancharão com mais força no segundo semestre, propiciando um ambiente mais favorável à geração de emprego e aumento na renda das famílias. "Nosso negócio só cresce com aumento de renda. E aumento de renda só acontece com emprego", lembrou.