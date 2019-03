A Apple anunciou, nesta segunda-feira (11), seus planos de realizar um evento para a imprensa em 25 de março, insinuando que poderia revelar um esperado serviço de streaming no estilo da Netflix, com produções originais de vídeo.

Um convite enviado a jornalistas incluía um vídeo com uma contagem regressiva e a mensagem "É hora do espetáculo".

Espera-se que o evento, na sede da Apple, no Vale do Silício, ofereça detalhes de seus esforços para produzir conteúdo original de vídeo, que conta com um investimento reportado de ao menos um bilhão de dólares.

A companhia fabricante do iPhone está buscando diversificar sua base de rendimentos e se mover mais em direção aos serviços, devido ao encolhimento do mercado de smartphones.

De acordo com alguns informes, as atrizes Jennifer Aniston e Reese Witherspoon e o diretor de "Star Wars", J.J. Abrams, participarão do evento.

Também acredita-se que a Apple está trabalhando em um serviço de notícias por assinatura.

Recentemente, o CEO da Apple, Tim Cook, confirmou que a empresa planeja produzir seus próprios programas de streaming, que poderiam desafiar os gigantes Netflix e Amazon Prime, que investiram fortemente em conteúdo original.

"Participaremos do mundo do conteúdo original", disse Cook ao discutir os planos da Apple para seu conteúdo de vídeo, incluindo uma parceria com a apresentadora Oprah Winfrey.

* AFP