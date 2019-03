A participação do segmento de Aviação Comercial na receita consolidada da Embraer cresceu para 50,3% no quarto trimestre contra 38,1% de um ano antes, com as entregas desse segmento passando de 23 para 33 jatos.

Já a participação da Aviação Executiva na receita consolidada caiu de 35,2% para 27,4% na mesma base de comparação, com uma queda de 33% na receita do segmento em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, devido ao menor nível de entregas.

No segmento de Defesa & Segurança foi registrada queda de 12% na receita no quarto trimestre de 2018 em relação a um ano antes, com sua participação na receita total diminuindo de 13,4% para 6,6%.

As receitas de Serviços & Suporte cresceram 16% em relação ao ano anterior, para R$ 963,3 milhões no trimestre, representando 15,1% da receita consolidada da empresa nos últimos três meses de 2018, comparado a 12,8% de um ano antes.

Para o ano fiscal de 2018, as receitas da Aviação Comercial representaram 46,5% do total da companhia, as da Aviação Executiva foram de 22,3%, as do segmento Defesa & Segurança 11,7%, as do segmento Serviços & Suporte 19,1% e as outras receitas, 0,3% do total.