A Boeing mudará em cerca de dez dias o sistema antibloqueio MCAS dos aviões 737 MAX 8, modelo que protagonizou dois acidentes letais nos últimos meses - disseram duas fontes ligadas ao caso à AFP, nesta sexta-feira (15).

O sistema esteve envolvido na queda de um 737 MAX 8 na Indonésia em outubro. A fonte advertiu que ainda não se determinou a causa do acidente fatal de uma aeronave da Ethiopian Airlines também equipada com o Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), no fim de semana passado.

