A Boeing enfrentava uma forte turbulência, nesta segunda-feira, após o acidente com um 737 Max 8 pertencente à Ethiopian Airlines no domingo, que deixou 157 mortos e levou vários países, incluindo a China, a proibir a operação de um dos principais modelos da fabricante americana de aviões.

Pouco depois da abertura da sessão em Wall Street, as ações da Boeing caíam 7,90%, sendo negociadas a 389,16 dólares, às 14h13 GMT (11h13 de Brasília), carregando o Dow Jones, o principal índice da Bolsa de Nova York. Elas chegaram a cair mais de 10% antes mesmo da abertura do pregão.

As duas caixas pretas da aeonal das Nações Unidas, duramente atingidas pelo desastre.

Na abertura da conferência anual do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em Nairóbi as bandeiras dos países membros foram retiradas, restando apenas a bandeira azul da organização, hasteada a meio mastro.

Vários delegados que participariam desta reunião estavam a bordo da aeronave. Um minuto de silêncio foi observado na abertura da conferência, com algumas pessoas na platéia em lágrimas.

Entre as vítimas da ONU estão seis funcionários do PNUMA, sete do Programa Mundial de Alimentos (PMA) e vários do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

- 35 nacionalidades -

As vítimas do acidente eram de 35 nacionalidades diferentes, de acordo com dados provisórios da companhia aérea. Incluiu 32 quenianos, 18 canadenses, 9 etíopes, 8 italianos, 8 chineses, 8 americanos, 7 franceses, 7 britânicos, 6 egípcios, 5 alemães e 4 indianos.

O governo francês informou a morte de nove cidadãos franceses.

Entre as vítimas estão a esposa e dois filhos do deputado eslovaco Anton Hrnko, um arqueólogo italiano, um professor universitário nigeriano-canadense e o ex-secretário-geral da Federação de Futebol do Quênia.

As mensagens de condolências às vítimas multiplicavam desde domingo, do primeiro-ministro da Etiópia ao presidente queniano, da União Africana ao secretário-geral da ONU, passando pelo Francisco e pelo presidente francês Emmanuel Macron, que estará em visita oficial a Etiópia na terça e quarta-feira.

* AFP