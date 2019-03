A Boeing mudará em cerca de 10 dias o sistema de estabilização MCAS dos aviões 737 MAX 8, modelo que protagonizou dois acidentes letais nos últimos meses - disseram duas fontes ligadas ao caso à AFP, nesta sexta-feira (15).

O sistema esteve envolvido na queda de um 737 MAX 8 na Indonésia em outubro.

Mas a fonte advertiu que ainda não se determinou a causa do acidente fatal de uma aeronave da Ethiopian Airlines também equipada com o Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), no fim de semana passado.

Um 737 MAX 8 operado pela Ethiopian Airlines caiu no domingo no sudeste de Addis Ababa matando seus 157 ocupantes, fazendo com que toda a frota de 737 MAX 8 e 737 MAX 9 fosse proíbida de voar em todo o mundo.

As caixas-pretas do dispositivo acidentado estão sendo analisadas pelas autoridades francesas, a fim de elucidar a causa do acidente, apesar das semelhanças desta tragédia com o da Lion Air.

O 737 MAX 8 da Lion Air caiu em outubro de 2018 alguns minutos após a decolagem, matando 189 pessoas.

Os primeiros elementos da investigação sugeriram um mau funcionamento do sistema MCAS, que visa impedir a desestabilização da aeronave.

Vários pilotos americanos disseram ter enfrentado o mau funcionamento deste dispositivo e, neste contexto, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) solicitou à Boeing que modificasse o programa antes de abril.

Uma das fontes disse à AFP que a fabricante americana começou a desenvolver uma solução nas semanas após o acidente da Lion Air e agora está pronto. Sua instalação levará duas horas por avião.

Contactada pela AFP, a Boeing se recusou a comentar.

