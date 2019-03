O presidente Jair Bolsonaro disse que "acredita ser possível" votar a reforma da Previdência ainda no primeiro semestre deste ano. "Desta vez vai ter a agilidade que a matéria merece", declarou o presidente, no Itamaraty, enquanto aguardava a chegada do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

"Meus colegas do Parlamento vão colaborar", emendou em seguida. O presidente reconheceu, no entanto, que, "por vezes", as coisas melhoram.

Questionado se a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara seria mesmo instalada nesta semana, Bolsonaro afirmou que acreditava que sim, ressalvando que esta é uma questão do Congresso.

O presidente informou ainda que nesta terça-feira, 12, deve se reunir com vice-líderes partidários para discutir a tramitação da reforma no Congresso.