O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta sexta-feira, 15, com o recém-eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), e o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), no Palácio do Planalto.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também participou da conversa e compartilhou uma foto dos quatro nas redes sociais. Além de ser a principal comissão da Câmara, é na CCJ que ocorre a primeira etapa de tramitação da reforma da Previdência.