O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), autorizou nesta quinta-feira, 14, a instalação de duas CPIs (Comissão Parlamentar de Inquérito). Uma para investigar supostos atos ilícitos no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e outra para investigar as causas do rompimento da barragem de mineração da mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais.

Os dois atos de criação das comissões, assinados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foram lidos em plenário no fim da manhã desta quarta-feira pelo deputado Julio Cesar Ribeiro (PRB-DF), que presidia a sessão.

A investigação sobre o BNDES abarcará os supostos atos ilícitos ocorridos entre os anos de 2003 e 2015, relacionados à internacionalização de empresas brasileiras.

Autor da proposta para a criação da CPI do BNDES, o deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP) afirmou que uma nova comissão sobre o banco é necessária porque delações recentes da operação Lava Jato evidenciaram casos ainda não investigados.

Agora, os líderes partidários farão a indicação dos membros das comissões para a suas instalações e início dos trabalhos, que devem acontecer a partir da próxima semana.