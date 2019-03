O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar no Brasil, divulgou hoje que teve lucro líquido de 318 milhões de euros (US$ 359 milhões) em 2018, 9,4% menor do que o ganho de 351 milhões de euros apurado no ano anterior. A queda foi atribuída a impostos mais altos.

As vendas do Casino recuaram 2,4% no ano passado, a 36,6 bilhões de euros.

O Casino informou também que pretende abrir 300 novas lojas premium e de conveniência nos próximos três anos e se tornar líder nas vendas de produtos orgânicos. No período, a varejista espera obter fluxo de caixa anual de 500 milhões de euros.

O Casino disse também que irá propor dividendo de 3,12 euros por ação, inalterado em relação ao anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.